حسابات نادين نجيم تتعرض لمحاولات قرصنة

2020/03/18 | 21:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..تعرضت حسابات الممثلة نادين نسيب نجيم للقرصنة من قبل مجهولين حيث غردت عبر “تويتر” بالقول: “عيب مع كل يلي عم يصير حوالينا في ناس بعد بالها بالشر والحقد مسيطر عليها من مبارح وهني هم يحاولوا يهكّروا حساباتي كلها كل شوي بتوصلني رسالة و ايميل خلصنا.” وأضافت: “روحوا صللوا ما شايفين شو عم يصير بالعالم من […]

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