بالفيديو الرئيس الصربي يطلب مساعدة الصين:التضامن الاوربي بأزمة كورونا “خرافة وكذبة”

2020/03/18 | 21:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أنتقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، اليوم الاربعاء، التضامن الاوربي خلال ازمة فايروس كورونا، مشيراً الى انها “خرافة وكذبة”.

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