استمرار عمليات الخطف في سوريا بحق الايزيديات

2020/03/18 | 21:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة قبل اسابيع من الان تم خطف فتاة ايزيدية بالغة من العمر 20 سنة وبعد تعذيبها تم الإفراج عنها، وكإستمرارية للانتهاكات بحق الايزيديين شهدت مدينة عفرين السورية حالة خطف اخرى.وحسب مصادر مقربة، ان فصائل المعارضة السورية أشرفت على خطف امرأة ارملة مع ابنتها وهن مجهولي المصير لحد الان.يعتقد بان …

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