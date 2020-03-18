الصحة الأميركية: وباء كورونا قد يستمر 18 شهراً وقلقون من موجات جديدة

2020/03/18 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قالت وزارة الصحة الأميركية، الاربعاء (18 آذار 2020)، إن وباء فايروس كورونا قد يستمر 18 شهراً او أكثر.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة الصحة حذرت من أن وباء كورونا سيستمر 18شهراً أو أكثر وقد يتضمن موجات عديدة.

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن حصيلة اعداد الوفيات والمصابين بفايروس كورونا حول العالم.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة، للشرق الأوسط أحمد المنظري، إن "حصيلة المصابين تجاوز الـ 200 ألف، فيما توفي 8 آلاف بسبب المرض".

وأضاف، أن "هناك نقصا لدى بعض الدول في تقدير حالات الإصابات بفيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "بعض الدول لا تبلغ المنظمة بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالإصابات".

وشدد المنظري على "ضرورة الإبلاغ عن حالات الإصابة بالمشتبه فيها والحالات المؤكدة، موضحا أن ذلك لكي تستطيع المنظمة مكافحة المرض".

وأشار إلى أن "توفير المعلومات الواضحة يساهم في تتبع المرض، موضحا أنه من الضروري حماية العاملين بالرعاية الصحية لأنهم الركن الأساسي في مكافحة فيروس كورونا وغيره".

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