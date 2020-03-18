شوارع الرمادي تخلو من المواطنين والعجلات التزاما بتعليمات دائرة الصحة

2020/03/18 | 22:04 - المصدر: قناة التغيير

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تنفيذا لتوصيات لجنة الأمر الديواني رقم خمسة وخمسين بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد

أعلن مدير قسم الصحة العامة في مديرية صحة محافظة الأنبار محمد صباح، إن كوادر مديرية صحة المحافظة ملتزمة بتعليمات لجنة الأمر الديواني، الى جانب تطبيق المواطنين لتعليمات حظر التجوال في مدينة الرمادي، حيث خلت الشوارع من المارة والعجلات.

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