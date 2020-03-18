مطالبات نيابية بإقالة رئيس الجمهورية برهم صالح

2020/03/18 | 22:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد قال النائب المستقل كاظم الصيادي، اليوم الأربعاء، إن إقالة رئيس الجمهورية مطلبنا من أجل الحفاظ على الدستور.وذكر الصيادي في تغريدة أطلعت عليها “العهد نيوز” أن “إقالة رئيس الجمهورية اصبح مطلبنا وضرورة الحفاظ على الدستور”.وعلى صعيد متصل، قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، اليوم الاربعاء، ان رئيس الجمهورية تجاوز […]

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