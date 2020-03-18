بعد مغادرة شركة (بتروناس للحقل).. الغراف النفطي متوقف عن الانتاج

2020/03/18 | 22:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن قائممقام قضاء الرفاعي وكالة كاظم الطوكي، اليوم الاربعاء، بان حقل الغراف النفطي متوقف الان عن الانتاج، وذلك بعد مغادرة شركة بتروناس للحقل، لافتا الى ان الشركة غادرت دون علم الجهات العراقية خوفا من كورونا.

وقال الطوكي لـ"الغد برس"، ان "العاملين الماليزين في شركة بتروناس المتواجدة بحقل الغراف النفطي غادروا البلاد بطائرة خاصة دون علم الجهات العراقية بسبب الخوف من فايروس كورونا المستجد".

واضاف ان "حسب العقد المبرم بين الشركة الماليزية ووزارة النفط الممثل عن العراق تكون المغادرة بابلاغ العراق قبل 14 يوما وهم بذلك خرقوا بنود العقد الحاصل بين الطرفين ، لان مغاردتهم كان مفاجئة للعراق ودون سابق علم ".

واشار الطوكي الى ان "حقل الغراف النفطي متوقف الان عن الانتاج"، مبينا ان "شركة نفط ذي قار وعدت بتشغيله خلال الايام القليلة المقبلة".

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