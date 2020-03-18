الكعبي وعبد المهدي يبحثان الاجراءات المتبعة للسيطرة على وباء كورونا في البلاد

2020/03/18 | 22:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اجرى حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب ، مساء اليوم الاربعاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس الوزراء، المستقيل، عادل عبد المهدي ، لبحث اخر المستجدات والاجراءات المتبعة للسيطرة على وباء فيروس كورونا في البلد.

وذكر مكتب الكعبي في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم التاكيد على مطلبه بإضافة اعضاء من لجنة الصحة النيابية الى خلية الازمة الوزارية المُكلفة للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد".

وابلغ عبد المهدي، بحسب البيان خلال الاتصال موافقته على "اضافة ثلاث اعضاء من الصحة والبيئة النيابية إلى خلية الازمة الوزارية".

واكد الجانبان على "ضرورة تكاتف جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لمكافحة الوباء واهمية تلاقح الطروحات ذات الشأن بين الجهتين للحد من انتقاله بين المجتمع العراقي و حرصا على صحة المواطنين وسلامتهم".

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