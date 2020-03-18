زلازل عنيفة تضرب امريكا واندونيسيا

2020/03/18 | 22:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةهز زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، مساء اليوم الأربعاء، ولاية يوتا الأمريكية، ما أدى إلى اضطرابات قوية من دون تسجيل إصابات.وأعلن المركز الأمريكي للجيوفيزياء أن مركز الزلزال حُدد على بعد أربعة كيلومترات من مدينة سالت لايك سيتي عاصمة الولاية.وأدى الزلزال الذي يعد الاقوى في المنطقة منذ 28 عاما، بحسب السلطات، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 70 ألف أسرة، وتسبب بشلّ حركة مطار سالت لايك سيتي وإخلاء برج المراقبة والمباني التابعة له.وعلى صعيد متصل.أعلن مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، مساء اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 6.4 درجات ضرب جنوب جزيرة بالي الإندونيسية.وقال المركز إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

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