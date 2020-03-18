2020/03/18 | 22:06 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادحذر رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، مساء اليوم الاربعاء، من انتشار فيروس كورونا في البلاد، مطالباً خلية الازمة الوزارية المعنية بمكافحة الفيروس بتهيئة مراكز للحجر الصحي والعزل في حالة تفاقم الاوضاع الصحية.وطالب الصالحي، اثناء لقائه مع مدير صحة محافظة كركوك، بحسب بيان لمكتبه تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، "الحكومة في بغداد وخلية الازمة من تهيئة مراكز صحية للحجر وللعزل في حالة تفاقم الوضع".ودعا الى "عدم التهاون وضرورة الالتزام بالقواعد الصحية وتعليمات منظمة الصحة الدولية".يذكر ان محافظة كركوك تعد من اولى المحافظات العراقية التي تم تسجيل فيها عددا من الاصابات بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الانسان النيابية تطالب بزيادة مراكز الحجر الصحي خوفاً من تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الانسان النيابية تطالب بزيادة مراكز الحجر الصحي خوفاً من تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).