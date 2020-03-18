العفو الدولية تنشر تحقيقها “ثلاثي الابعاد”: القوات العراقية كانت تريد قتل المتظاهرين او تشويههم (تفاصيل وصور)

2020/03/18 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت منظمة العفو الدولية “امنيستي”، اليوم الاربعاء، ان تحقيقاتها افضت الى ان قوات الامن العراقية بكل تشكيلاتها كانت تتعمد قتل المتظاهرين او العمل على اصابتهم بشكل بالغ، مشيرة الى ان استخدام القنابل والغاز المسيل للدموع كان قاتلاً، منذ اندلاع الاحتجاجات في تشرين الاول/ أكتوبر 2019 وحتى اليوم.وذكر بيان للمنظمة، أطلعت عليه […]

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