بالفيديو:سكان الساحل الايسر في الموصل يتنقلون بالقوارب بعد موجة السيول

2020/03/18 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال مجموعة من النشطاء في مدينة الموصل، اليوم الاربعاء، ان السيول اعاقت حركة السير بشكل كامل في الساحل الايسر.

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