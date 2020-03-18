مغادرة ١١ شخصاً من الحجر الصحي في النجف الاشرف

2020/03/18 | 22:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ النجف رئيس خلية الازمة لؤي الياسري، اليوم الاربعاء، عن مغادرة 11 شخصاً من الحجر الصحي بعد انتهاء المدة المقررة والبالغة 14 يوماً.وقال الياسري في بيان له، إن” عائلة مكونة من ( 11شخصاً )ضمن قطاع النجف الجنوبي انهت اليوم، مدة الحجر الصحي دون ان تظهر عليهم اي اعراض او علامات مرضية وهم بصحة […]

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