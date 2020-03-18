بتروناس تجلي موظفيها من حقل الغراف النفطي

2020/03/18 | 22:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اجلت شركة بتروناس النفطية الماليزية موظفيها العاملين في حقل الغراف النفطي شمالي محافظة ذي قار احترازا من فيروس كورونا .وقالت الشركة في بيان تابعته ( المستقلة ) ان ” شركة بتروناس قامت باجلاء جميع الموظفين البالغ عددهم 80 موظفا ماليزيا من بتروناس كاريجالي عراق القابضة ( PCIHBV ) ، من المتواجدين في […]

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