" تسجيل اصابتين جديدتين لفيروس كورونا في "كربلاء

2020/03/18 | 22:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

افاد مدير اعلام دائرة صحة كربلاء سليم كاظم اليوم الأربعاء بان المحافظة سجلت اصابتين جديدتين لفتاتين اليوم كانتا محتجزتين منذ يوم امس للتاكد من اصابتهن

كما اكد سبب الاصابة هو ملامستهن لمصابين بالفايروس وهم والدتهن .وبهذا يكون عدد المصابين في المحافظة ١١ مصاب...

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