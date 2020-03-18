2020/03/18 | 22:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشاف اثاري جديد في موقع خندانو الاشوري في الانبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 22:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف اثاري جديد في موقع خندانو الاشوري في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف اثاري جديد في موقع خندانو الاشوري في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).