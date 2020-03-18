2020/03/18 | 22:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي اليوم الأربعاء الرئيس العراقي برهم صالح، بشأن تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة العراقية المؤقت...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخزعلي ينتقد اختيار الرئيس العراقي الاخير) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخزعلي ينتقد اختيار الرئيس العراقي الاخير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).