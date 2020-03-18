الفيضانات تجتاح 3 محافظات عراقية

2020/03/18 | 22:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت 3 محافظات عراقية، اليوم الاربعاء، للفيضان بسبب الأمطار الغزيرة خلال الساعات الماضية....

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