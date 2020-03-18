مصطفى محمد غريب - تصفية الحسابات على الساحة العراقية

2020/03/18 | 22:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_محمد_غريب اليوم ندرك ما وصل إليه الوضع في العراق من تردي وتأزم جميع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية وغيرها حتى أصبحت كأنها أبدية، وتكاد الأزمات والمشاكل أن تكون ملازمة لأي بقعة وموقع حكومي أو الدولة بشكل عام.حذرنا اكثرمن مرة بان الاستمرار في سياسة ونهج المحاصصة الطائفية سوف يخلق اتجاهاً لا وطني وتقسيمي و تابع ومن هنا يبدأ طريق الفساد وعدم الاهتمام بمصالح الوطن والاستهتار بحق......

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