اعتقال متهم لسرقته 60 مليون دينار في كربلاء

2020/03/18 | 22:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أفادت قيادة شرطة كربلاء ، مساء الاربعاء، إن القوات الامنية تمكنت من اعتقال متهم لسرقته 50 مليون دينار ، بالإضافة الى سرقته 10 مليون دينار ايضا من صندوق دعم الفقراء .وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز مكافحة اجرام كربلاء تمكنت […]

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