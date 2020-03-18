الاعلام والاتصالات تطلق “هاشتاك” للحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا

2020/03/18 | 22:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاربعاء، عن اطلاق هاشتاك (#خليك بالبيت) بالتعاون مع شركات الاتصالات (زين العراق، واسيا سيل، وكورك) ووسائل الاعلام للحد من انتشار فيروس كورونا”.ذكرت الهيئة في بيان لها، إن “الهيئة وضمن المرحلة الثالثة من حملتها التي اطلقتها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووسائل الاعلام وشركات الاتصالات ومنظمات المجتمع المدني، هدفها التوعية […]

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