الاشتباكات تعود إلى درعا والأهالي يحيون ذكرى «18 آذار» في الجامع العمري

2020/03/18 | 22:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل مدنيين اثنين وجرح 4 آخرين بينهم طفلين، في بلدة “جلين” بريف درعا الغربي اليوم الأربعاء، جراء اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاتلين سابقين من فصائل الجبهة الجنوبية وقوات الجيش السوري التي

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