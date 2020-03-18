صحة ذي قار: الممرض المصاب بكورونا تماثل للشفاء

2020/03/18 | 22:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الاربعاء، عن شفاء الممرض المصاب بفايروس كورونا.وذكرت الدائرة في بيان مقتضب حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “الممرض المصاب بفايروس كورونا تماثل للشفاء التام”.وكانت الدائرة قد اعلنت، السبت الماضي، عن تسجيل حالة اصابة بـ”كورونا” لممرض من سكنة مدينة الناصرية لامس احد المصابين.انتهى..م.ر

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