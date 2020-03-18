خلف: منظومة الحشد الشعبي ترتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة

2020/03/18 | 22:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن، عبد الكريم خلف، اليوم الاربعاء، ان “منظومة الحشد الشعبي ترتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة”.وقال خلف بحسب وكالة الانباء العراقية “واع”، ان “قوات الحشد الشعبي ليس لها علاقة سواء كانت تنظيمية أو ادارية بوزارة الدفاع”، مؤكدا، انه “تقتصر علاقتها على تنسيق العمليات مع قوات […]

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