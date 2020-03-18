كوردستان يعلن شفاء اربع اصابات بفيروس كورونا

2020/03/18 | 22:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة السليمانية في اقليم كوردستان، مساء الاربعاء، عن شفاء اربع اصابات بفيروس كورونا.اعلن ذلك مدير صحة السليمانية صباح نصر الدين في حديث ورد لشفق نيوز.واكد ان الحالات الاربع عادت الى منازلها بعد تأكيد التعافي من الاصابة.واعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، مساء الاربعاء، عن تشخيص اصابة طفل في محافظة السليمانية بفيروس كورونا يبلغ من العمر خمسة اعوام ويسكن في ناحية تكية في السليمانية.وبذلك تكون كوردستان قد سجلت تعافي 13 حالة من فيروس كورونا الذي اصاب 39 شخصاً وتسبب بوفاة شخص واحد.

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