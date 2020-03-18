اربيل تدشن نفق مصيف صلاح الدين الستراتيجي وكورونا يلغي مراسم الافتتاح

2020/03/18 | 22:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تدشين نفق صلاح الدين صباح يوم غد الخميس.وذكرت المحافظة ان فيروس مرض كورونا واعلان حظر التجوال حالا دون اقامة مراسم تليق بالمناسبة.والمشروع نفذته شركة "الجي" التركية، وسيكون على مسافة 10.790 كيلومترا، بينما مسافة النفق ستكون 4.450 كيلو مترا.عملية انجاز المشروع تمت عبر مرحلتين بتكلفة 152.833.765 مليون دولار، علما أن المرحلة الاولى بدأت في 12-9-2010، لتنتهي اجمالياً بـ2814 يوما، وتوقف المشروع بسبب مشاكل للاراضي التي يمر به الشارع والنفق وايضا لوجود حي سكني في ناحية صلاح الدين، وتأثير عمليات الحفر على المنازل مما ادى الى التأخير لحين معالجة هذه المشاكل بالاضافة الى الازمة المالية.ومع بدء المرحلة الثانية للمشروع في 28-8-2018 اضيفت اليه اعمال اخرى منها عدد من المجسرات في طرفي النفق مع توسيع الطرق الخارجية في طرفيها.وينتظر من المشروع ان يقضي على الطريق الحلزوني الذي يمر بناحية صلاح الدين ويختصر الطريق الى 4 كم ب15 دقيقة، كما يقضي على الازدحامات المرورية في ايام العطل والمناسبات وايصال الخدمات ل5 اقضية بكل سهولة في شمال مدينة اربيل .

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