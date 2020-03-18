اللجنة المالية النيابية:سحب الاموال من المصارف اذا استمر انهيار اسعار النفط

2020/03/18 | 22:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، الاربعاء (18 اذار 2020)، أنه لا يستبعد تحديد سحب الاموال من المصارف اذا استمر انهيار اسعار النفط وذلك في تكرار لتجربة […]

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