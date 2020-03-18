من بينها الزنجبيل…أطعمة وفيتامينات تقوي جهازك المناعي

2020/03/18 | 22:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن ـ وكالات: أشارت عدة تقارير إلى وجود عدة أطعمة وفيتامينات تساعد على تحسين جهاز المناعة، خاصة مع الانتشار المتزايد لفيروس كورونا.ونشرت صيحفة “ميترو” البريطانية، مجموعة من هذه الأطعمة […]

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