أسعار النفط تهوي والخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 18 عاما

2020/03/18 | 22:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….هوت أسعار النفط يوم الأربعاء، ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 18 عاما في حين بلغ خام برنت أدنى مستوى في 16 عاما، بعد أن قال بنك جولدمان ساكس إن عمليات التوقف لمواجهة فيروس كورونا زادت احتمالات حدوث أكبر تراجع سنوي على الاطلاق في الطلب على النفط.وقال جولدمان ساكس ”انهيار […]

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