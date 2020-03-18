2020/03/18 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة السليمانية تعلن شفاء 4 حالات مصابة بكورونا في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - السليمانية
أعلنت دائرة صحة السليمانية، الاربعاء، شفاء 4 حالات مصابة بكورونا في المحافظة.
وقال&n...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة السليمانية تعلن شفاء 4 حالات مصابة بكورونا في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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