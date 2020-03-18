المواكب الحسينية في الديوانية توقف الفعاليات الخاصة بذكرى استشهاد الإمام الكاظم

2020/03/18 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ الديوانية

اعلنت هيأة المواكب الحسينية في الديوانية، اليوم الاربعاء، عن ايقاف الفعاليات التي ت...





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