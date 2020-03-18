مصدر مقرب منها: المرجعية العليا ترفض إبداء الرأي بشأن تكليف الزرفي بتشكيل الحكومة

2020/03/18 | 22:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مقرب من المرجعية، اليوم الاربعاء، بان “المرجعية الدينية في النجف الأشرف رفضت إبداء أي رأي بشأن ترشيح السيد عدنان الزرفي لرئاسة الحكومة، ونأت بنفسها عن الرد على رسائل بعثت بها شخصيات سياسية رفيعة.واضاف، ان ” الأمر المؤكد هو أن دور المرجعية توجيهي، لا يتدخل في اي سياقات تنفيذية لاطراف العملية السياسية، ولم […]

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