2020/03/18 | 22:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علاء السوداني-ميشغن/..عقدت اللجنة التحضيرية للمهرجان العربي الكلداني السنوي اجتماعا ناقشت فيه الاستعداد لاقامة المهرجان.واستضاف الاجتماع الفرق الفنية التي تشارك في المهرجان، اضافة الى الاعلامية انعام الموسوي.وقال رئيس اللجنة الدكتور جيكوب منصور ان الهيئة التحضيرية تستعد من الان لاقامة المهرجان رغم الظروف التي تمر بها دول العالم جراء وباء فايروس كرونا الذي يعصف بتحدياته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقيو المهجر يستعدون لاقامة المهرجان العربي الكلداني السنوي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقيو المهجر يستعدون لاقامة المهرجان العربي الكلداني السنوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).