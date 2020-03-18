بالوثيقة.. واسط تفرض حظرا للتجوال من الساعة 12 ليلا حتى اشعارا اخر وتستثني بعض الجهات

2020/03/18 | 22:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد محافظ واسط ، محمد جميل المياحي، اليوم الاربعاء، فرض حظرا للتجوال من الساعة 12 ليلا حتى اشعارا اخر، فيما استثنى بعض الجهات.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "الغد برس" نقلا عن المحافظ، انه "بناء على ما جاء بالأمر الديواني رقم 50 لسنة 2020 بتخويل المحافظين صلاحية فرض حظر التجوال في محافظتهم، وحفاظا على سلامة المواطنين من مخاطر فايروس "كورونا"، ومن أجل إتخاذ أقصى التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية كافة، تقرر فرض حظر التجوال الكلي في محافظة واسط إبتداء من الساعة 12 ليلا.

وأوضح المياحي، انه "سيمنع التنقل بين الاقضية والنواحي وداخل مركز المدينة، باستثناء القضاة في محكمة استئناف واسط، والكوادر الصحية والأجهزة الأمنية وكل الأعضاء المرتبطين بخلية الأزمة في الاقضية والنواحي، إضافة إلى الإعلاميين داخل وخارج المحافظة، وتسهيل مهمة موظفي المصارف والخزينة والشركة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والعاملين في معمل نسيج وحياكة الكوت، وتسهيل حركة العاملين في الدوائر الخدمية والتي تشمل الكهرباء والبلدية والماء والمجاري".

فيما دعا المحافظ إلى "تسهيل حركة التجار وأصحاب الفواكه والخضر والمواد الغذائية والمواد كافة والأفران وكل ما يتعلق بإحتياجات المواطنين الضرورية والسماح لهم بالحركة داخل المحافظة، إضافة إلى السماح بمرور الصهاريج والمشتقات النفطية والغاز وعجلات بيع اسطوانات غاز الطبخ، مشددا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحجز الفوري للمخالفين لإجراءات الحظر".





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