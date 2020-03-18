صحة ذي قار تعلن شفاء ممرض من فيروس كورونا

2020/03/18 | 22:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الاربعاء، شفاء الممرض شهاب احمد الذي اصيب سابقا بفيروس كورونا.

وقالت الدائرة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "الممرض، شهاب احمد، اكتسب الشفاء التام ولا توجد لديه اي أعراض بفايروس كورونا بعد ظهور نتيجة العينة الثالثة للمصاب سلبية".

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