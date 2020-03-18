الاتحاد الاوروبي ينفي تتويج ليفربول وبرشلونة بـ

2020/03/18 | 22:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةنفى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ألكسندر تشيفرين، مساء اليوم الأربعاء، المزاعم التي تفيد بأن متصدري المسابقات المحلية، مثل ليفربول وبرشلونة، سيتوجون بلقب الدوري في حال إلغاء الموسم، بسبب تفشي فيروس كورونا. وقال تشيفرين، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، "شاهدت واستمعت إلى العديد من الأخبار الزائفة، التي تفيد بأن يويفا، نصح بإنهاء الدوريات الآن، وتحديد بطلها على أساس من يتواجد في الصدارة حاليا". واضاف، "هذه الأخبار غير صحيحة..هدفنا هو إنهاء مسابقات الدوري، ولم ننصح بأي شيء من هذا القبيل لأي منها"ويتربع ليفربول حاليا على صدارة البريميرليغ برصيد 82 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس قمة الكالتشيو برصيد 63 نقطة، وينفرد برشلونة بصدارة الليغا برصيد 58 نقطة، أما بايرن ميونخ فيتصدر البوندسليغا برصيد 55 نقطة، وفي الدوري الفرنسي يملك باريس سان جيرمان 68 نقطة، يتربع بهم في صدرة المسابقة.

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