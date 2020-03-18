إيطاليا تسجيل 475 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا

2020/03/18 | 22:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت إيطاليا، اليوم الأربعاء، تسجيل 475 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد، وهو أعلى عدد حصيلة رسمية لأي دولة منذ اكتشاف الحالة الأولى في الصين أواخر العام الماضي.وبحسب ما ذكرته “فرانس برس”، بلغ إجمالي الوفيات في إيطاليا 2978 حالة، أكثر من نصف جميع الحالات المسجلة خارج الصين، في حين بلغ عدد الإصابات […]

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