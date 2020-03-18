2020/03/18 | 22:40 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تصدر هاشتاك #الزرفي_مرشح_امريكا ترند تويتر في العراق وحل الاول بواقع تداول تجاوز الـ 13 الف تغريدة.
حيث اطلق مجموعة من الناشطين العراقيين عشية صبيحة الاعلان عن تكليف الزرفي هاشتاك الزرفي_مرشح_امريكا في تويتر”.
وتضمن الهاشتاك رفع صور بتصاميم ورسومات تحمل شعارات رافضة هذا القرار الذي عدته خرقا دستوريا من قبل المحكمة الاتحادية وتجاوز الصلاحيات بواسطة رئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاك #الزرفي_مرشح امريكا يتصدر ترند العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حيث اطلق مجموعة من الناشطين العراقيين عشية صبيحة الاعلان عن تكليف الزرفي هاشتاك الزرفي_مرشح_امريكا في تويتر”.
وتضمن الهاشتاك رفع صور بتصاميم ورسومات تحمل شعارات رافضة هذا القرار الذي عدته خرقا دستوريا من قبل المحكمة الاتحادية وتجاوز الصلاحيات بواسطة رئيس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاك #الزرفي_مرشح امريكا يتصدر ترند العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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