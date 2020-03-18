2020/03/18 | 22:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر هاشتاك #الزرفي_مرشح_امريكا ترند تويتر في العراق وحل الاول بواقع تداول تجاوز الـ 13 الف تغريدة.حيث اطلق مجموعة من الناشطين العراقيين عشية صبيحة الاعلان عن تكليف الزرفي هاشتاك الزرفي_مرشح_امريكا في تويتر”.وتضمن الهاشتاك رفع صور بتصاميم ورسومات تحمل شعارات رافضة هذا القرار الذي عدته خرقا دستوريا من قبل المحكمة الاتحادية وتجاوز الصلاحيات بواسطة رئيس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاشتاك #الزرفي_مرشح امريكا يتصدر ترند العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاشتاك #الزرفي_مرشح امريكا يتصدر ترند العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).