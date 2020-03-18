2020/03/18 | 22:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلن فيلامفيل موراليدهاران وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي اليوم الأربعاء، أن 276 هنديا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في الخارج حتى الآن.وأطلع برلمان بلاده على أنه ثبتت إصابة 255 منهم في إيران، بينما تأكدت إصابة الباقين في الإمارات وإيطاليا والكويت وسريلانكا ورواندا وهونغ كونغ.وأعلنت نيودلهي ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 147.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند ليست بمعزل عن كورونا .. 276 اصابة مثبتة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند ليست بمعزل عن كورونا .. 276 اصابة مثبتة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).