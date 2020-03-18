2020/03/18 | 22:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف: الحشد الشعبي قوات عسكرية يرأسها فالح الفياض وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة أسوة بقوات الدفاع والداخلية والقوات الأمنية غير المرتبطة بوزارة.

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