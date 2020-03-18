سعد المطلبي: برهم صالح خرق الدستور اكثر من مرة وكلف الزرفي دون كتاب رسمي من الكتلة الأكبر

2020/03/18 | 22:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الاربعاء، ان “رئيس الجمهورية برهم صالح كلف عدنان الزرفي دون أن يستلم كتاب رسمي من الكتلة الأكبر”.وقال المطلبي في حديث لـ العهد نيوز، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح كلف عدنان الزرفي دون أن يستلم اي كتاب ترشيح من الكتلة الأكبر وهو ما حصل بشكل مشابه […]

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