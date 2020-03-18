2020/03/18 | 22:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)…أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد19″، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 238.وذكرت الوزارة في بيان، ان “العدد الأكبر من تلك الحالات الجديدة، هو 45 حالة قادمة قبل يومين، من بريطانيا، وتركيا،وإسبانيا، وسويسرا، وفرنسا، وإندونيسيا، والعراق، وقد تم عزل هذه الحالات مباشرة من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلن عن تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات 238) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلن عن تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات 238) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).