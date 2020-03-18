اكتشاف اثري جديد في موقع خندانو الاشوري في الانبار

2020/03/18 | 22:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير مفتشية اثار وتراث الانبار، محمد جاسم عبد، اليوم الاربعاء، اكتشاف جديد في موقع خندانو في القائم عبارة عن غرفة صغيرة قياساتها ٤*٣م مبنية بالاجر.وذكرت هيئة الاثار والتراث في بيان عن جاسم، حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “موقع خندانو الاثري يعود الى العصر الاشوري الحديث تم اكتشاف الغرفة فيه بعد ان تعرض الموقع […]

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