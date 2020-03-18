عبدالله صالح - عدنان الزرفي على مقصلة الاقصاء!

2020/03/18 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_صالح ما أن اعلن برهم صالح عن تكليفه عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، حتى برزت الخلافات بين أحزاب المحاصصة وبالأخص بين الكتلة التي تعتبر الذراع السياسي للحشد والاقرب الى ايران أي الفتح مع بقية الكتل التي أيدته أو التزمت جانب الصمت إزاء ترشيحه.اللجنة السباعية التي شكلتها الكتلة الشيعية لتحديد المرشح لهذا المنصب، وبعد مشاورات مستفيضة، لم تتفق على مرشح معين مقبول من قبل تلك الأطراف، وهو ما يشير دون أدن......

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