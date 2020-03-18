اليونايتد يزاحم السيتي في سباق التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

2020/03/18 | 22:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]تخطط إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لإضافة تعزيزات قوية لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.ويركز اليونايتد في الميركاتو الصيفي بشكل واضح على تدعيم خط وسط الفريق، بعد إبرام صفقة البرتغالي برونو فيرنانديز في يناير الماضي.

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