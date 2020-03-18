صحة أمريكا :وباء كورونا سيستمر لأكثر من عام

2020/03/18 | 22:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} حذرت وزارة الصحة الأمريكية، من أن وباء فيروس كورونا سيستمر 18 شهراً أو أكثر.وقالت ان الوباء "قد يتضمن موجات عديدة".

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