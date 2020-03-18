العيداني ينفي هروب فتاة مصرية مصابة بكورونا من الحجر الصحي في البصرة

2020/03/18 | 22:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مكتب محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الاربعاء، ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من خبر بشأن هرلاوب فتاة مصرية مصابة بكرورونا من الحجر الصحي في الماحفظة.وذكر المكتب في بيان للعيداني، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “ينفي رئيس خلية الازمة في البصرة المحافظ، اسعد العيداني، ما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي في البصرة بخصوص البصمة الصوتية […]

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