مغادرة 11 شخصاً من الحجر الصحي في النجف

2020/03/18 | 23:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة) … أعلن محافظ النجف رئيس خلية الازمة لؤي الياسري، الاربعاء، عن مغادرة 11 شخصاً من الحجر الصحيبعد انتهاء المدة المقررة والبالغة 14 يوماً.وقال الياسري في بيان تلقته ( المستقلة)… اليوم الأربعاء إن” عائلة مكونة من ( 11شخصاً )ضمن قطاع النجف الجنوبيانهت اليوم، مدة الحجر الصحي دون ان تظهر عليهم اي اعراض او […]

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