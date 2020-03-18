غرامات مالية لمن يخالف قرار حظر التجوال في كربلاء

2020/03/18 | 23:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاربعاء، إن “المحافظة وجهت الاجهزة الامنية بفرض غرامات مالية رادعة لمن يخالف قرار حظر التجوال الذي قررته خلية الازمة المركزية لمكافحة فايروس كورونا دون ذكر مبلغ الغرامة .وجددت كربلاء أمس الثلاثاء ، قرار حظر التجوال من ثلاثة ايام […]

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