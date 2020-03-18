خامنئي يقرر العفو عن 10 آلاف سجين في إيران

2020/03/18 | 23:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اصدر المرشد الاعلى الايراني، علي خامنئي، اليوم الاربعاء، قرارا بالعفو عن 10 الاف سجين في ايران.

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